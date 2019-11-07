Энергетики из Карелии спасли водителя затонувшего автомобиля (ФОТО)

Карельские энергетики приехали на помощь в Новгородскую область, которая сейчас переживает сильнейший паводок.

Энергетики спасли в новгородском лесу водителя Lada, который 5 часов просидел под проливным дождем на крыше затонувшего автомобиля, сообщили в группе "Россети Северо-Запада".

"При осмотре линии электропередачи наши коллеги обнаружили слетевший в русло реки автомобиль "Нива". Водитель находился на крыше и не мог добраться до берега", – сообщается в паблике.

Мастер Сортавальского района электрических сетей через диспетчера вызвал МЧС, энергетики дождались прибытия бригады и помогли спасти человека.

Ранее в Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря.