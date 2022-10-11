Энергетики Карелии помогают мобилизованным коллегам

АО «Прионежская сетевая компания» закупила все необходимое для сотрудников, призванных в ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации.

Медикаменты, теплые вещи, спальные мешки, перчатки и многое другое приобретено АО «ПСК» и сейчас отправляется к местам службы призванных сотрудников.

Кроме этого, как сообщают в компании, всем призванным для участия в специальной военной операции выплачены повышенные денежные премии.

«Мы стараемся поддержать и помочь нашим коллегам в силу своих возможностей. Весь наш коллектив желает ребятам удачи и надеется, что они не подведут ни нас, ни страну. Но самое главное, чтобы все они вернулись на свои рабочие места, которые, естественно, закреплены за ними. Очень их ждем. И знаем, что их очень ждут дома родные и близкие», - сказал генеральный директор Прионежской сетевой компании Игорь Ширшов.