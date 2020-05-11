Энергетики отключат электричество в одном из микрорайонов Петрозаводска

В четверг, 14 мая, энергетики будут проводить ремонтные работы в Соломенном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в районе Соломенное: на улицах Наволокская, Родниковая, Горная, Никольско-Шуйская, Ботаническая, Приозерная, Лесопильная, Садовая, Пришвина, Пролетарская, Прибрежная, а также на Ялгубском шоссе, в переулках Скалистый, Лесозаводской, Чапаевский, Онежский и в Громовском проезде.

Неудобства коснутся потребителей АО "Прионежская сетевая компания".