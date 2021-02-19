Энергетики отключили более трех десятков частных домов от электричества за долги

Сотрудники компании "Энергокомфорт. Карелия" возобновили рейды по должникам и занялись отключением построек от электричества.

На данный момент от услуг электроснабжения отключены 33 частных дома, в том числе таунхаусы и блок-секции неплательщиков. Об этом информирует "РКС - Петрозаводск" в соцсети.

Хозяева построек задолжали от 50 до 250 тысяч рублей. В феврале отключения продолжатся, обещают энергетики.

"Для того чтобы вернуть электричество в дом, неплательщикам потребуется полностью оплатить долг и услуги по отключению и возобновлению электроснабжения в размере до трех тысяч рублей", - заявили в "РКС - Петрозаводск".

В этом месяце в очереди на отключение стоят 202 жилых помещения.

Энергетики заявили, что часто должниками, проживающими в частном секторе, оказываются состоятельные граждане.

"Должниками, проживающими в частных домах, чаще всего оказываются вполне состоятельные люди, живущие за высокими заборами и с камерами наблюдения по периметру дома. Быть может, такие люди не обращают внимания на "мелочи" вроде оплаты коммунальных услуг, но все же стоит помнить, что без света может оказаться каждый неплательщик", - заявили в "РКС - Петрозаводск".

Ранее сообщалось, что распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии.