Энергетики ПАО «ТГК-1» в Карелии наградили победителей соревнований «Молодые профессионалы»

26 ноября энергетики филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» наградили победителей соревновательной программы V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В течение полутора недель на площадках девяти профессиональных образовательных организаций проводились соревнования по 31 компетенции. Помимо молодых специалистов, в них также участвовали юниоры (14-16 лет) и профессионалы возрастной категории «мудрые» (50+). В награждении лучших специалистов по традиции принимают участие потенциальные работодатели — крупнейшие компании региона.

«Для нас важно формировать осознанный выбор у студентов в пользу ТГК-1 как работодателя еще на ранней стадии обучения. Мы особенно пристально следили за соревнованиями в компетенциях охраны труда, сварочных технологий и электромонтажа. Например, сейчас квалифицированные сварщики и профессионалы по электромонтажу особенно востребованы для проведения работ по реконструкции магистральной тепловой сети от Петрозаводской ТЭЦ до Павильона № 1. Каждый стык труб большого диаметра, который используется при реконструкции теплосетей ТЭЦ, требует сварки в три прохода. Помимо этих профессий компания также заинтересована в дефектоскопистах и инженерах-металловедах», — отметила директор по персоналу филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арина Калиновская.

Во время церемонии награждения Арина Калиновская рассказала об образовательной политике в филиале и возможностях для трудоустройства молодых специалистов.

Актуальные вакансии филиала ПАО «ТГК-1» в Республике Карелия размещены на официальном сайте компании в разделе «Карьера».