Энергетики Петрозаводской ТЭЦ проводят ремонтную кампанию для подготовки к отопительному сезону

С 19 июня по 3 июля будет проведён останов оборудования Петрозаводской ТЭЦ для выполнения ремонтной кампании в рамках подготовки объектов городской системы теплоснабжения к отопительному сезону.

На время работ горячее водоснабжение будет отключено в следующих районах: Привокзальный, Сулажгора, Октябрьский и Первомайский проспекты, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Радиозавод, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок.

Энергетики проведут необходимые ремонты основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, гидравлические испытания тепловых сетей, а также осуществят ремонт теплотрасс по результатам технического диагностирования.

В настоящее время осуществляется реконструкция трубопроводов протяженностью 1,6 км в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра на участке от ТЭЦ до Павильона №1 на Первомайском проспекте. Данные работы предусмотрены проектом модернизации теплосетевого оборудования на 2018-2020 годы.