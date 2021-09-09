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В Петрозаводске открылся Центр оценки квалификации

Новости. Общество
18:09, 14 Сентября 2021
фото: Открытие ЦОК © РКС

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Сегодня на базе Петрозаводского техникума городского хозяйства открылся Центр оценки квалификации (ЦОК).

Центр оценки — площадка, созданная совместно «РКС-Петрозаводск» и техникумом городского хозяйства.

Повышать или подтверждать свою категорию здесь смогут слесари аварийно-восстановительных работ, в дальнейшем список профессий будет расширяться.

Благодаря ЦОКу выпускники техникума смогут подтвердить квалификацию у независимой комиссии. Работодатели также смогут убедиться в профессионализме своих работников и соискателей.


Инструмент, необходимый для выполнения тестовых заданий © РКС

«Техникум увидит оценку своего труда, и нашим экспертам интересно поделиться своими знаниями, пообщаться с молодежью. Сюда будут приезжать работники водоканалов со всей Карелии, и мы как крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения, „Российские коммунальные системы“, готовы делиться с работниками знаниями и передовыми технологиями, которые используем сами. Хочется, чтобы Петрозаводский техникум городского хозяйства развивался, а „РКС“ содействовали обучению лучших кадров, которые потом придут работать в том числе и к нам», — сказал главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Владимирович Сафронов.


Оборудование для обучения персонала © РКС

В ЦОКе предусмотрено два класса: для обучения теоретической части и для практики. Практический экзамен у тех, кто соберется подтверждать или повышать свою категорию, будут принимать сотрудники АО «ПКС-Водоканал». В экзаменационную комиссию входят начальник службы режимов АО «ПКС-Водоканал» Пикульский Дмитрий Викторович, начальник службы технологии АО «ПКС-Водоканал» Бобков Юрий Лаврентьевич, заместитель начальника службы ремонтов АО «ПКС-Водоканал» Хоминятич Григорий Дмитриевич, и Коугия Владимир Вильевич, эксперт Центра оценки квалификации АО «ПКС-Водоканал».


Устрание засора © РКС

На открытии ЦОКа гостям продемонстрировали, как будет проходить практическая часть экзамена: сотрудники АО «ПКС-Водоканал» показали, как правильно устранять засор на канализационной сети и в каком случае экзамен будет принят. Сейчас центр полностью готов к работе, осталось лишь дождаться утверждения оценочных средств по профессиональному стандарту от Национального агентства развития квалификаций. В ноябре здесь начнут принимать первые экзамены.

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