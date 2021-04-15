Энергетики поддержали Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов»

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» ежегодно принимает участие в акции — проводит профориентационные занятия со школьниками и студентами.

В этом году специалисты Карельского филиала об особенностях профессии энергетика рассказали учащимся Петрозаводского лесотехнического техникума.

Релейщики, диспетчеры, связисты, специалисты охраны труда, водители, юристы, экономисты, специалисты IT-технологий — каждая из этих специальностей имеет свои особенности в энергетике. Для ребят, решивших связать свою профессиональную деятельность с этой отраслью, открыты практически безграничные возможности.

— Те, кто работает в энергетике, должны обладать определенными чертами характера, — подчеркнула в ходе беседы с учащимися Ирина Лезова, психолог Карельского филиала. — Это серьезные и немного суровые люди. Им нужно уметь концентрироваться, обладать развитым логическим мышлением, быстро анализировать данные, чтобы принять взвешенное решение. Здесь нет места эмоциям.





Опасность профессии сотрудники Карельского филиала всегда подчеркивают особо. По этой причине в ходе встреч ее участники повторяют основные правила поведения вблизи энергообъектов и безопасного использования бытовых электроприборов. Ребятам предоставляется уникальная возможность провести реанимационные действия пострадавшему при помощи тренажера «Гоши».

Профориентационные встречи со школьниками и учащимися прошли и в других районах республики. Прямое общение с представителями профессии позволит ребятам оценить перспективы и востребованность профессии, поможет осознанно принять решение о будущей работе.