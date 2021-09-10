Энергетики пожаловались в полицию на жителя Петрозаводска, повредившего кабель

Житель частного сектора в Петрозаводске случайно сжег трансформаторную подстанцию.

Сегодня на городской планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Имайлов рассказал об отключениях воды и электроэнергии в домах горожан.

"В одном случае массовое отключение электроэнергии нескольких районов произошло по вине владельца частного дома, который проводил земляные работы без согласования и повредил кабель высокого напряжения, из-за чего произошло перенапряжение в сети и возгорание трансформаторной подстанции с последующим отключением электроэнергии", - сообщил Измайлов.

Также директор ЕДДС рассказал, что энергетики – АО "ОРЭС-Петрозаводск" написали в полицию заявление в отношении виновного.