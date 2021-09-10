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Энергетики пожаловались в полицию на жителя Петрозаводска, повредившего кабель

Новости. Общество
10:58, 13 Сентября 2021
фото: © regpovestka.ru

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Житель частного сектора в Петрозаводске случайно сжег трансформаторную подстанцию.

Сегодня на городской планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Имайлов рассказал об отключениях воды и электроэнергии в домах горожан.

"В одном случае массовое отключение электроэнергии нескольких районов произошло по вине владельца частного дома, который проводил земляные работы без согласования и повредил кабель высокого напряжения, из-за чего произошло перенапряжение в сети и возгорание трансформаторной подстанции с последующим отключением электроэнергии", - сообщил Измайлов.

Также директор ЕДДС рассказал, что энергетики – АО "ОРЭС-Петрозаводск" написали в полицию заявление в отношении виновного.

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Комментарии

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Изя
2021-09-13 13:58:24
Автоматы на подстанциях перед возгранием почему не отключились ? Смотреть надо . врут и бредят :)
Горожанин
2021-09-13 13:45:56
Соответствующих защит на подстанции нет или они не работают? При каждом повреждении кабельных коммуникаций должны гореть трансформаторы?!
Изя
2021-09-13 14:19:16
Горожанин, у Измайлова всё в порядке с головой ???)))
баян
2021-09-13 12:17:52
а когда вы отключаете электричество и в квартирах летит бытовая техника с вас не когда не взыскать ущерб?Придумываете разное только с себя снять вину.
Театраловед
2021-09-13 11:12:00
В официальных источниках указано, что усадебские куркули в очередной раз накосячили.
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