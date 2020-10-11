Энергетики предупреждают об отключениях на электрических сетях в районах Карелии

В АО "Прионежская сетевая компания" отмечают, что неотложные ремонтные работы на энергообъектах значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Однако, предупреждают в компании, ремонты в электрических сетях невозможно провести без временных отключений электроэнергии и просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

С 12 по 18 октября временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- С 12 по 15 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Луусалми.

- 15 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улица Центральная.

Кемский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Болотная, Школьная, Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: территория промышленной зоны, Шоссе 1-го Мая.

- 12 октября с 13.30 до 16.00. Поселок Вочаж: электрокотельные, АЗС "20 километр".

- 13 и 15 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Набережная (дома 1-9, 14-17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14).

- 14 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-43), Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 14 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 16 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39), Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская. Здания районного музея и Успенского собора.

Кондопожский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Горького, Советов, Энтузиастов; деревня Уссуна.

- 13 октября с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: Онежская набережная, переулок Онежской набережной.

- 13 октября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Заводская, Калинина. Здания насосной станции, бассейна; поселок Гирвас: улица Кондопожская.

- 14 октября с 9.00 до 14.30. Город Кондопога: улицы Сандальская, Зеленая, Садовая, Заозерная, Железнодорожная; поселок Гирвас: улица Комсомольская.

- 15 октября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Советов, Пролетарская, Заводская, Коммунальная, Комсомольская, здание центрального городского рынка.

Костомукшский городской округ:

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Хвойная, Лесная, Ауринко, Зеленая (все – частично).

- 13 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Ленина, Антикайнена (частично), здания культурно-музейного центра и кафе "Кристалл".

- 14 октября с 11.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок.

- 15 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Сосновая (частично), туристический комплекс "Фрегат", ИП Васильев, ИП Банников, ИП Налейкин, СНТ "Поляна – 1", "Инфра – 1".

Лоухский муниципальный район:

- 13 и 16 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 12 октября с 9.30 до 10.00. Город Медвежьегорск: улица Дзержинского (дома 15, 17).

- 13 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Челмужи: улицы Верховская, Рыбацкая (частично).

- 15 октября с 13.00 до 13.30 и с 16.30 до 17.00. Местечко Кумсагуба: СНТ "Водник".

Олонецкий национальный район:

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5).

- С 12 по 18 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студиотова, здание водонапорной станции.

- 13 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дом 2), Титова (дома 1-20).

- 15 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмойла: улица Ладожская.

- 16 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Гушкала.

- 16 октября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-4), Онежская, Онежский переулок.

Питкярантский муниципальный район:

- 12 октября с 14.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Песчаная, Стахановцев, Комсомольская, Пионерская, Пушкина, Нагорная, здания прокуратуры, детского сада "Светлячок".

- С 12 по 16 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская (дома 10-14), Советская (дом 2), здание АЗС.

Прионежский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Кикинова, Слободская, Набережная (частично); поселок Пай: улицы Молодежная, Советская, Некрасова, Кировская, Школьная, Лесная, Диспетчерская, Горная, Строителей, здание котельной.

- 13 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга (частично); поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная; село Деревянное: улицы

Сосновая, Онежская (частично), Верхручейная, Весенняя, Радужная, Родниковая, Брусничная переулки Пионерский, Онежский, Крымский, здание магазина "Пятерочка"; поселок Деревянка: улица Поселковая.

- 13 октября с 16.00 до 17.00. Деревня Косалма.

- 14 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Кленовая, Цветочная, Северная, Светлая, Сущевича, Новая, Ленина, Лесная, Гусева, Первомайская, Шоссейная (частично), здание ОАО "Шуялес"; поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша, Железнодорожная, Приозерная, Переселенческая, Новая.

- 15 октября с 9.00 до 16.00. Турбаза "Косалма"; деревня Виданы: улица Гуркина; деревня Ужесельга: улицы Ясная, Дачная, Солнечная (частично), переулок Рябиновый.

- 16 октября с 9.00 до 16.00. Деревни Косалма, Царевичи, Шуйская Чупа.

Сегежский муниципальный район:

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

- 13 октября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: садово-огородные товарищества "Сосенка", "Осинка", "Рыбацкая", "Труд", "Труд 700".

- 14 октября с 9.00 до 16.00. Садово-огородные товарищества "деревня Майгуба", "Озерный", "Лейгубская".

- 14 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улица Центральная (дома 26-37).

- 15 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Болотная.

- 15 октября с 9.00 до 15.00. Садово-огородные товарищества "Зимний", "Ранта", "Колосок".