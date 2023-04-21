Энергетики продолжают подготовку к работе в зимних условиях

В зоне своей ответственности АО «ПСК» проводит ремонты на электрических сетях

Прионежская сетевая компания продолжает выполнять ремонтную программу на 2023 год, утвержденную Правительством Карелии.

Энергетики напоминают, что производить ремонты энергообъектов и расчистки трасс ЛЭП невозможно производить без временных отключений потребителей от электроэнергии и просит отнестись к этому с пониманием.

С 5 по 11 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 6 июня с 13.00 до 15.00. Поселок Калевала: улица Вяйнемейнена, урочище Кормушниеми.

- 7 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Каменистая, Полевая. Переулок Сампо.

- 8 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы Ленина (частично), 70-летия Октября, хутор Ухтинский.

- 8 июня с 13.00 до 15.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 8 и 9 июня с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро, деревня Панозеро.

- 6 и 7 июня с 13.00 до 18.00. Поселок Сокол.

- 8 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Кирпичная (дома 1-17), Подужемская (дома 28-41).

- 9 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.

Кондопожский муниципальный район:

- 5 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Советов (дома 117-166), Берёзовая, Рябиновая, Сосновая. СОТ «Габозеро».

- 6 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Советов, (дома 125-166).

- 6 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Эльмус (частично).

- 7 июня с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская. Район озера Ровкозеро, СОТы «Заря», «Надежда».

- С 7 по 9 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое: СОТ «Онежские зори».

- 8 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: переулок Петрозаводский.

Лоухский муниципальный район:

- 5 и 6 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная. Переулок Железнодорожный.

- С 5 по 9 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Пяозерский: улица Сержанта Гридина. Переулки Новый, Лесхоз.

- 8 и 9 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная. Переулок Железнодорожный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 и 6 июня с 8.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улица Максима Горького (дом 5).

Муезерский муниципальный район:

- 5 и 6 июня с 9.00. до 16.00. Поселок Тикша.

- 7 июня с 9.00 до 13.00. Поселок Ледмозеро: улица Пионерская.

- 7 и 8 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Волома: улицы Строителей, Антикайнена.

Олонецкий муниципальный район:

- 6 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Михайловское (частично).

- 7 и 8 июня с 9.00 до 16.30. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

- 8 и 9 июня с 9.00 до 16.30. Поселок Ковера.

Питкярантский муниципальный район:

- 6 июня с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Привокзальная (частично).

- 8 июня с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Главное шоссе (частично), Заводская, 1-я Речная.

Прионежский муниципальный район:

- С 5 по 11 июня с 8.30 до 16.30. Поселок Педасельга (частично), поселок Пухта.

- 6 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Земляничка», СОТ «Каменка».

- 7 июня с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная (частично), Молодежная (частично). Переулок Горный (частично).

- 7 июня с 10.00 до 18.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская (частично), Лесная (частично), Лыжная.

- 7 и 8 июня с 10.00 до 16.00. Станция Орзега: СНТ «Рубин».

- 8 июня с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе; деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Дачная. Переулки Олимпийский, Дачный.

- 9 июня с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная (частично), Кондопожское шоссе (частично).

Пряжинский национальный район:

- 5 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улица Новая.

- 5 и 6 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: 31-й километр.

- 6 июня с 11.00 до 15.00. Деревня Кутижма.

Сегежский муниципальный район:

- 5 июня с 10.30 до 15.00. Поселок Попов Порог: Старый поселок.

- 6 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Лесокультурная, Гоголя.

- С 6 по 8 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: улицы Набережная, Пионерская.

- 7 и 8 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

- 8 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Карельская (дома 18, 20, 22), Гагарина (дома 19, 20, 21, 22, 21-А, 23, 25, 25-А, 27, 29, 31), Мира (дом 33). Переулок Интернациональный (дома 4, 4-А, 6, 8).

- 9 июня с 9.30 до 15.00. Поселок Кочкома.

Сортавальский муниципальный район:

- 5 июня с 9.00 до 11.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дом 9).

- 5 июня с 11.00 до 13.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дом 13).

- 5 июня с 13.00 до 15.00. Город Сортавала: улица Маяковского (дом 24).

- 5 июня с 15.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Маяковского (дом 26).

- С 5 по 11 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Куйбышева (частично).

- 7 июня с 9.00 до 12.00. Город Сортавала: улица Холмистая (дома 13, 15), Гидрогородок.

- 7 июня с 9.00 до 11.00. Город Сортавала: улица Вяйнемейнена (дом 8).

Лахденпохский муниципальный район:

- 8 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Молодежная, Аркадия Маркова, Ленинградское шоссе; железнодорожная станция Яккима; улица Санаторная.