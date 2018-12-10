Энергетики продолжают ремонты по увеличению надежности работы ЛЭП

С 10 по 14 декабря АО "Прионежская сетевая компания" производит плановые ремонты энергообъектов в Медвежьегорском, Лоухском, Кемском и Пряжинском районах республики.

В поселке Огорелыши Медвежьегорского района (улицы Зеленая, Лесная, Молодежная, Школьная, Пудожская, Центральная) возможны отключения электроэнергии в связи с заменой опор и провода на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с 10 по 14 декабря с 9 до 16 часов.

В Лоухском районе, в поселке Хотоламбино (улицы Шахтерская, Школьная) также с 10 по 14 декабря с 10 до 16 часов будет проводиться капитальный ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ. В эти дни и часы возможны отключения потребителей.

В городе Кемь на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ идут работы по замене старого провода на новый – самонесущий изолированный. Монтаж нового провода будет осуществляться 10 и 13 декабря с 9 до 16 часов. Возможны отключения потребителей по улицам Северная и Пуэтная.

С 10 по 12 декабря с 10 до 12 часов в поселке Чална Пряжинского района будет производиться замена опор на линии электропередачи. По улицам Школьная и Железнодорожная возможны отключения.