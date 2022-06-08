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Энергетики проведут неотложные работы по увеличению надежности энергоснабжения потребителей

Новости. Общество
11:19, 20 Июня 2022
фото: © АО «ПСК»

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Прионежская сетевая компания будет проводить ремонты на энергообъектах в 15 районах Карелии.

Часть работ потребует кратковременных отключений электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства, но напоминают, что проводить ремонтные работы иначе нельзя.

С 20 по 26 июня кратковременные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— С 21 по 23 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

— 21 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Каменистая, Студенческая, Родниковая, Северная.

— 21 июня с 14.00 до 15.00. Поселок Луусалми.

— 21 июня с 15.00 до 16.00 и 24 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Кепа.

— 22 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Калевала: улица Советская (дом 55-Г), переулок Сампо. 

— 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Калевала: АЗС ИП Сатин.

Кемский муниципальный район:

— 20 июня с 12.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Южная, Заводская, Октябрьская, Железнодорожная, Ручьевая, Кедроручьевая, Строителей, Пионерская, Северная, Лесная, Молодежная, Комсомольская (дома 44-52, 54-58), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33). Здания бани, средней школы, детского дома.

— 21 июня с 13.00 до 15.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 1, 2-А, 4, 4-А, 5-27), переулок Юбилейный; здание котельной.

— 22 июня с 10.00 до 12.00. Город Кемь: рыбный завод.

— 22 и 24 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1, 2, 3, 4, 8).

— 22 июня с 14.00 до 16.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1).

Кондопожский муниципальный район:

— 21 июня с 8.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников (дом 14, корп.3).

— 21 июня с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

— 22 июня с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

— 24 июня с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: переулок Петрозаводский.

Костомукшский городской округ:

— 21 июня с 11.00 до 15.00. Форелеводческое хозяйство ООО «Кала ямарьяпоят».

— 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: вышки «Мегафон» и «МТС», АЗС «ТНК», АЗС «Барс», СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

— 22 июня с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: ООО «Агрокос».

Лоухский муниципальный район:

— 20 и 21 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улица Вокзальная.

— 21 июня с 22.00 до 23.00. Поселок Кестеньга.

— 21 июня с 22.00 до 22 июня до 6.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Кокосалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 22 июня с 15.00 до 16.00. Поселки Чупа, Малиновая Варакка, Хетоламбино.

— 24 июня с 11.00 до 12.00. Поселок Кестеньга.

— 25 июня с 5.00 до 6.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 20 и 21 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Анохина.

— 22 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Немино, Сергиево, Огорелыши, Данилово.

— 22 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (частично), Урицкого (частично), Западная, Верхняя.

Муезерский муниципальный район:

— с 20 по 24 июня с 12.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

— С 20 по 24 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Пенинга: здания «Сегежа Групп».

Олонецкий национальный район:

— С 20 по 22 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 34-А, 34-Б, 34-В), переулок Красногвардейский.

— С 20 по 24 июня с 15.00 до 21.00. Деревня Верховье (частично).

— 22 и 23 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 36, 36-Б, 38, 40, 45, 45-А, 47, 47-А), Луговая (дома 9-17), Никитская, Брендоева, Цветочная (дома 1-9), Ладожская (дом 2), переулки Строительный (дом 5), Ладожский (дома 2-10).

— 23 и 24 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 15-24), Привокзальная (дома 10, 12, 14, 19, 21), Титова (дома 17-30); село Нурмойла: улицы Ладожская, Боровая, СНТ «Родничок».

Питкярантский муниципальный район:

— 21 июня с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Цветочная, Сиреневая (дом 1).

— 22 июня с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 150-174).

Прионежский муниципальный район:

— С 20 по 24 июня с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: здания АО «Петрохолдинг-Санкт-Петербург», ООО «Газпром- Трансгаз Санкт-Петербург», СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

Прионежский муниципальный район:

— 20 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

— 20 и 21 июня с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Новинка, Заречная, Мира, Поселковая, Нагорная, переулок Садовый.

— 21 июня с 10.00 до 15.00. Местечко Зимник.

— 21 июня с 10.00 до 12.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная, переулок Горный.

— 21 июня с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.

— 22 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-110), Набережная, Совхозная.

— С 20 по 24 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая; деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный; поселок Мелиоративный: улица Садовая.

— 22 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Мелиоративный (частично).

— 24 июня с 10.00 до 12.00. Деревня Косалма (частично).

Петрозаводский городской округ:

— С 20 по 26 июня с 10.00 до 17.00. Город Петрозаводск: районы Сулажгора, Кирпичный завод (частично) — кратковременные отключения.

— 21 июня с 00.00 до 6.00. Город Петрозаводск: улица Новосулажгорская.

— 22 июня с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск, Тепличный: улицы Тепличная, Огородная, Урожайная, Шуйское шоссе.

— 23 июня с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск, Соломенное: улицы Ялгубское шоссе, Ботаническая, Горная, Приозерная.

Пряжинский национальный район:

— 20 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Школьная; деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная.

— 21 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Таежная. 

Сегежский муниципальный район:

— С 21 по 24 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная, переулки Речной, Подгорный.

Сортавальский муниципальный район:

— С 20 по 26 июня с 8.00 до 17.00. Город Сортавала: остров Риекалансари; поселок Лахденкюля.

— 20 июня с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Комсомольская (частично), Чкалова (дом 1)

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