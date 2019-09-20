Энергетики расскажут школьникам об "электрических лужах"

С началом учебного года специалисты "Карелэнерго" возобновили уроки электробезопасности для детей.

Персонал карельского филиала компании "Россети Северо-Запад" уделяет большое внимание профилактике электротравматизма. На энергообъектах установлены ограждения, запорные устройства, предупреждающие знаки. Нарушение охранных зон линий электропередачи и подстанций несет необратимые для человека последствия.

Многие годы для школьников Карелии энергетики проводят познавательные уроки по электробезопасности. Главное – убедить слушателей в необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения вблизи энергообъектов, цена нарушений которых – жизнь.

Учащимся начальной школы сотрудники "Карелэнерго" рассказывают основные правила в игровой форме, используя сказочные истории, написанные карельской писательницей Еленой Кригер.

Сказочные герои образно и понятно объясняют, почему нельзя подходить к оборванному проводу: "Такой провод и сам-то очень опасен, но если он касается земли, становится опасным гораздо больше! Потому что из него вытекает электричество и разливается по земле. Получается электрическая лужа, которой не видно".

– Мы используем сказку, чтобы легко, просто и доходчиво рассказать детям правила электробезопасности. Сказки богаты яркими образами, позволяют объяснить непонятные и сложные явления. Ребенку сложно понять то, что невозможно потрогать и увидеть – таким и является электричество. Сравнение с знакомым явлением, таким, как вода, рождает понятный и доступный для детского восприятия образ, – комментирует Ирина Лезова, психолог управления по работе с персоналом "Карелэнерго". – Сопереживание сказочным героям помогает усвоить правила безопасности "без опасности", не на собственном печальном опыте, а на опыте персонажа.

Правила, которые дети выучили вместе с героями, запомнятся надолго. К примеру, из опасной зоны нужно уходить "гусиным шагом", как это сделать правильно? Ответ на этот вопрос тоже дают сказочные герои: "Поставьте ноги вместе. Ноги от земли не отрываем. Одна нога стоит, а другую плотно к ней прижимаем и немного тянем вперед по земле. Видите, я как будто на лыжах скольжу. Проскользила до середины той ноги, на которой стояла, и теперь скольжу другой. Так, чтобы ноги от земли не отрывались и друг от друга тоже. Это не сложно".

Для ребят постарше энергетики проводят экскурсии на подстанции с инструктажем и строгим соблюдением всех правил безопасности для находящихся на энергообъекте. Первую в этом учебном году экскурсию специалисты "Карелэнерго" провели на севере Карелии. Подстанцию "Ледмозеро" посетили девятиклассники новой поселковой школы. Встреча носила и профориентационный характер. Ребят, стоящих на пороге выбора будущей профессии, интересовали особенности работы энергетика, специальности, которые есть на предприятии, вопросы охраны труда.

За прошлый учебный год более полутора тысяч школьников республики получили знания по безопасному поведению вблизи энергообъектов на встречах с представителями "Карелэнерго". Энергообъекты есть везде, в каждом населенном пункте, поэтому в дальнейшем персонал компании продолжит проводить уроки по электробезопасности.

В статье использованы иллюстрации и тексты из серии сказок Елены Кригер "Безопасное электричество".