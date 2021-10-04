Энергетики повысили надежность оборудования Путкинской ГЭС в рамках проекта «Северный транзит»

29 сентября 2021 года энергетики ПАО «ТГК-1» завершили реконструкцию ОРУ-330 кВ на Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС, выполнив комплекс работ по замене силового оборудования и устройств релейной защиты и автоматики.

Это часть масштабного многолетнего проекта Минэнерго «Северный транзит», который начался в 2014 году и включает строительство второй цепи ЛЭП, которая идет параллельно существующим линиям, двух электрических распределительных пунктов — «Борей» и «Каменный бор», и двух подстанций — «Княжегубская» и «Лоухи». Новые воздушные линии протянутся на 1 050 км, до подстанции 330 кВ «Тихвин — Литейный» в Ленинградской области. Распределительный пункт «Борей» расположен в Кеми, поблизости от Путкинской ГЭС.

«В итоге реализации проекта «Северный транзит» пропускная способность Кольско-Карельского транзита вырастет в 1,5 раза, что позволит выдавать больше мощности генерирующих источников Кольского полуострова потребителям Северо-Запада России. Очень важно, что Кольская энергетическая система значительно повысит устойчивость к возникновению нештатных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях или ремонте одной воздушной линии. Непосредственно реконструкция ОРУ-330 кВ Путкинской ГЭС увеличит надежность работы энергооборудования Путкинской ГЭС», — отмечает главный инженер филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Роман Картошкин.