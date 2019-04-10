Энергетики ТГК-1 приняли госэкзамен у выпускников ПетрГУ

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ТГК-1 и Петрозаводским государственным университетом энергетики ПАО "ТГК-1" в составе аттестационной комиссии принимали госэкзамен у студентов ПетрГУ.

Девятого апреля в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ТГК-1 и Петрозаводским государственным университетом директор по персоналу филиала "Карельский" Ирина Борискина в составе аттестационной комиссии принимала государственный экзамен у студентов Регионального института непрерывного профессионального образования (структурное подразделение Карельского регионального института управления, экономики и права ПетрГУ) по профилю "Управление персоналом".

— Сегодняшний экзамен показал, что уровень знаний студентов очень хороший. Им предстоит подтвердить свою профессиональную грамотность на защите дипломных проектов, — отмечает директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. — Мы ведем регулярную работу по профориентации студентов, даем им возможность прохождения учебной и производственной практики в подразделениях филиала, привлекаем наших энергетиков к проведению занятий и контролю качества знаний. ТГК-1 продолжит совместную деятельность с Карельским региональным институтом управления, экономики и права — до конца года запланировано несколько мероприятий в рамках программы.

ПАО "ТГК-1" активно сотрудничает с данным структурным подразделением ПетрГУ. В 2019 году была создана единая информационная площадка для профессионального знакомства "Ярмарка работодателей". Также компания организует открытый конкурс на лучший дипломный проект среди студентов энергетических специальностей высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Мурманска и Петрозаводска, проводит круглые столы, уроки и экскурсии на объекты энергетики.