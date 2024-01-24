Энергетики вернули свет в крупный район Петрозаводска

В дома жителей Перевалки в карельской столице вернулся свет.
О восстановлении электроснабжения в Петрозаводске сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Электроснабжение на Перевалке восстановлено, предупредили в ЕДДС карельской столицы.
Напомним, электричество отключили в крупном районе Петрозаводска из-за аварии на сетях.
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