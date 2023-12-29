Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Пряжинском районе Карелии

Прионежская сетевая компания ликвидирует аварию на электросетях в поселке Чална из-за сильных морозов и перегрузок

Отключения электроэнергии в зоне ответственности АО «ПСК» вызваны резким ростом потребления электроэнергии населением.

Как отметили энергетики, в среднем по республике потребление электроэнергии увеличилось за последние сутки на 45%.

В связи со значительным ростом потребления электроэнергии в поселке Чална Пряжинского района и возможностью аварий на ЛЭП и подстанциях оперативные бригады Прионежской сетевой компании вечером 4 января доставили в поселок две передвижные дизельные электростанции и подключили их к сетям поселка.

«Несмотря на сильный мороз наш персонал в очень короткие сроки ввел резервные источники питания в работу», — отметили в АО «ПСК».

Одновременно в Чалне энергетики ведут необходимые работы по повышению надежности электрических сетей.

На время проведения работ с утра 5 января и предположительно до полуночи три ЛЭП будут поочерёдно отключаться на час, поскольку иначе вести работы нельзя, сообщили в организации.

Как рассказали специалисты компании, возможно, что работы будут закончены раньше указанного срока.

Энергетики обратились к жителям Карелии с просьбой выключить все лишние электроприборы, чтобы не допустить аварийного отключения энергообъектов в аномальных погодных условиях. Специалисты порекомендовали при необходимости использовать печное отопление, что также минимизирует риск возникновения ЧП на электросетях.