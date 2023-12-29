Энергетики восстановили электроснабжение поселка в Пряжинском районе Карелии

Электроснабжение посёлка Чална восстановлено в полном объёме.

Власти Пряжинского района Карелии со ссылкой на Прионежскую сетевую компанию сообщили о восстановлении электроснабжения в одном из поселков района.

«Электроснабжение посёлка Чална восстановлено в полном объёме», — рассказали в официальном паблике Пряжинского района.



Как при этом уточнили в сети, энергетики попросили жителей экономнее расходовать энергию во время сильных морозов.



Необходимо сохранять режим энергоэкономии в ближайшие дни, пока волна морозов не спадет. Это поможет предотвратить нештатные ситуации на энергообъектах, написали в сети.

Ранее мы писали о том, что энергетики ликвидируют возникшую из-за перегрузок и морозов аварию на электросетях в Пряжинском районе Карелии.