Энтузиасты спасли старинную лодку-долбленку в одном из районов Карелии (ФОТО)

Необычную операцию по транспортировке старинной карельской лодки провели энтузиасты в Пряжинском районе.

Уникальная операция по спасению старинной лодки была проведена в Пряжинском районе Карелии. О ней на своей странице в соцсети рассказал кандидат географических наук, доцент ПетрГУ Сергей Павлович Гриппа.

По его словам, два энтузиаста-экстремала, катаясь по лесным дорогам в окрестностях деревни Савиново, обнаружили на берегу Вохтозера старую притопленную лодку-долбленку. Григорий и Степан, будучи людьми неравнодушными, решили сохранить лодку — они вытащили ее на берег для просушки, после чего обратились за консультацией.

Через Сергея Павловича им удалось выйти на жителя Крошнозера, Неронова Владимира Тимофеевича. Краевед, энтузиаст, организатор походов для детей и взрослых в окрестностях родного села, он принял деятельное участие в судьбе лодки. Вместе с нашедшими ее товарищами и женой одного из них, Александрой, долбленка была бережно перевезена с безлюдных берегов Вохтозера в центр сельского поселения.

«Когда долблёнка окончательно просохнет, надо будет принять решение: оставить в Крошнозеро, как экспонат для показа местным жителям и туристам; перевезти в Пряжу, в Этно-культурный центр; или есть еще варианты? Я абсолютно уверен, что такой самобытный артефакт культуры народов Карелии нужно сохранить!», — заключил Сергей Гриппа.