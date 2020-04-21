Эпидемия совсем иначе повлияла на рынок труда в Карелии, чем предыдущие кризисы

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало ситуацию на рынке труда в регионах России, в том числе в Карелии, и пришло к выводу, что поведение работодателей и претендентов на вакансии резко отличается от того, что происходило во время предыдущих кризисов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

"Мы наблюдаем за динамикой вакансий и резюме, начиная еще с прошлых кризисов в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Очевидно, что текущая ситуация очень отличается от той, что была ранее. Если в предыдущие кризисные годы резко снижалось число вакансий и росло количество резюме от кандидатов из разных сфер, то сейчас мы видим явное перераспределение спроса на рынке труда со стороны компаний и осторожный интерес в отношении новых карьерных перспектив у соискателей", - пояснила Жильникова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".