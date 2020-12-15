Эпидемия спровоцировала резкий рост числа обращений за помощью к бизнес-омбудсмену в Карелии

Число обращений представителей бизнеса в Карелии за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Гнетовой выросло в 2020 году на 40%.

Об этом она рассказала на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, посвященной поддержке и восстановлению бизнеса в условиях пандемии.

По словам Гнетовой, в 2020 году к ней поступило более 700 обращений, что почти на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме традиционных каналов связи обращения поступают через мессенджеры, социальные сети, в ходе "горячих линий". "Многие обращения связаны с COVID-19 и требуют срочного решения или оперативной консультации. Часто на сообщения и вопросы в социальных сетях отвечаю поздно вечером, придя после работы. Стараюсь ответить и помочь каждому предпринимателю", - рассказала Гнетова. Какие проблемы, по ее словам, удалось решить благодаря институту уполномоченных по защите прав предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".