Эпидемия вынудила остановить работу лишь 5% предприятий Карелии, заявил Парфенчиков

Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность из-за эпидемии, в Карелии составляет около 5% от общей численности хозяйствующих субъектов.

Такой вывод следует из оценки экономической ситуации в республике, которую в ходе "Прямой линии" Вконтакте дал руководитель региона Артур Парфенчиков.

"У нас 95% экономики работает", - заявил глава Карелии. "Если у нас не работают парикмахерские и кафе, это не значит, что экономика рухнула", - добавил губернатор. Ранее министерство экономического развития обновило перечень видов экономической деятельности, которые приостановлены в Карелии из-за пандемии коронавируса. Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".