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Эпидемия вынудила остановить работу лишь 5% предприятий Карелии, заявил Парфенчиков

Новости. Экономика
13:02, 24 Апреля 2020
фото: Группа Республики Карелия Вконтакте
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Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность из-за эпидемии, в Карелии составляет около 5% от общей численности хозяйствующих субъектов.

Такой вывод следует из оценки экономической ситуации в республике, которую в ходе "Прямой линии" Вконтакте дал руководитель региона Артур Парфенчиков.

"У нас 95% экономики работает", - заявил глава Карелии.

"Если у нас не работают парикмахерские и кафе, это не значит, что экономика рухнула", - добавил губернатор.

Ранее министерство экономического развития обновило перечень видов экономической деятельности, которые приостановлены в Карелии из-за пандемии коронавируса.

Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-04-24 14:26:50
Интересный вопрос возникает: почему же тогда доходы от налога на прибыль в Карелии упали на 55% (см. ниже), выходит, что эти пять процентов остановленных предприятий и точек приносили 45% процентов дохода?
новый
2020-04-24 13:14:26
бесполезных предприятий, которые кроме углекислого газа ничего не производят.
Гость
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