Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Госдуму внесли законопроект о гарантиях экс-президентам 4
05.11.2020 20:40
Говорящий попугай спас хозяина от смерти 1
05.11.2020 21:30
Соцсети: В Петрозаводске мужчина и женщина живут в старом микроавтобусе у помойки 10
Сегодня 09:44
Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек 1
Сегодня 09:05
Роспотребнадзор развеял миф о пользе лука и чеснока для иммунитета 2
05.11.2020 19:40
В Карелии мужчина арестован по обвинению в педофилии 5
05.11.2020 17:41

Эпидемия вынуждает жителей Карелии снижать свои запросы по зарплате

Новости. Общество
15:28, 06 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Служба исследований HeadHunter Северо-Запада выяснила, как пандемия коронавируса повлияла на зарплатные ожидания жителей Карелии.

Для этого были проанализированы вакансии и резюме, размещенные на hh.ru во всех профобластях в течение 9 месяцев 2020 года.

"Пандемия коронавируса и эффект от реализации мер сдерживания ее распространения на экономику и рынок труда существенно повлияли на поведение соискателей в части определения их зарплатных ожиданий", - говорится в комментарии к результатам исследования.

На протяжении всего года ожидания соискателей в Карелии находились в диапазоне от 32,1 до 37,8 тысяч рублей и были стабильно ниже, чем предложение работодателей. 

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-06 16:56:26
" за такую зарплату никто работать не будет " совсем недавно кричала либерастня. Вирус и рынок всё отрегулировал сам.
zanoza
2020-11-06 16:47:47
Соискателя готовы на любую зарплату при росте безработицы, надо же как-то выживать .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 1
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 8
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»