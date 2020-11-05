Эпидемия вынуждает жителей Карелии снижать свои запросы по зарплате

Служба исследований HeadHunter Северо-Запада выяснила, как пандемия коронавируса повлияла на зарплатные ожидания жителей Карелии.
Для этого были проанализированы вакансии и резюме, размещенные на hh.ru во всех профобластях в течение 9 месяцев 2020 года.
"Пандемия коронавируса и эффект от реализации мер сдерживания ее распространения на экономику и рынок труда существенно повлияли на поведение соискателей в части определения их зарплатных ожиданий", - говорится в комментарии к результатам исследования.
На протяжении всего года ожидания соискателей в Карелии находились в диапазоне от 32,1 до 37,8 тысяч рублей и были стабильно ниже, чем предложение работодателей.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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