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Эпидемиолог Карелии о коронавирусе: "Такой эпидемии никто не мог предвидеть"

Новости. Общество
17:53, 29 Марта 2020
фото: Александр Гаврилов, фото из личного архива
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Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что в России, где инфекционная служба неоправданно стала как бы ненужной, не могли предвидеть пандемии коронавируса.

По словам Гаврилова, если посмотреть отчеты Роспотребнадзора по Карелии, то можно увидеть, что коронавирусы выделялись и в прошлые годы. О них хорошо знают и ветеринары.  Эпидемиолог уверен, что это – не новый коронавирус.

"И, конечно, такой эпидемии никто не мог предвидеть. Никто! Особенно в России, где инфекционная служба неоправданно стала как бы ненужной. Отечественная наука выглядит слабовато, уровень цитирования российских источников по этому направлению – ничтожный. Много молодых иммунологов, вирусологов уехало работать за рубеж. Катастрофически сокращались инфекционные койки. Врача-инфекциониста в поликлинике должен заменить врач общей практики. Инфекционные отделения районных больниц и в советское время финансировались по остаточному принципу, а в нынешнее непрерывно реформенное время и подавно! Санэпидслужба превратилась в надзорный орган за правами потребителей, оперирует в основном бумагами и, по моему мнению, не готова к практической работе в очагах инфекции. Кто может забить тревогу, что встретился с незнакомой серьезной болезнью, привлечь внимание профильных врачей-специалистов, науки? Только врач первичного звена! Кто сейчас помнит о Муезерской вирусной лихорадке, открытой врачами района и финскими коллегами (они ее назвали "погостной лихорадкой") в восьмидесятые годы? Уверен, в настоящее время это было бы невозможно!" - рассказал первый руководитель республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Гаврилов.

По мнению врача, если бы эпидемия началась в Карелии, и не было бы китайского опыта, первые случаи пошли бы под другими диагнозами, были бы пропущены.

Подробнее о развитии эпидемии коронавируса в республике читайте здесь.

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Комментарии

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бюджет
2020-03-29 20:05:13
Нет в России здравоохранения, есть платные медицинские услуги.
mobikk
2020-03-29 21:02:05
бюджет,
ну платные - те только у немногочисленных миллионеров
Гость
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