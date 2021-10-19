Эпидемиолог: «Карелия не достигнет коллективного иммунитета, даже если будет привито 80–90% взрослого населения»

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов опасается, что эпидемия коронавирусной инфекции продолжится среди молодежи.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что республика не достигнет коллективного иммунитета, даже если от ковида будет привито 80-90% взрослого населения. Об этом заслуженный врач Карелии заявил в интервью «Столице на Онего», где назвал причины интенсивного распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Социальные и природные условия в Карелии, действительно, не должны способствовать эпидемии, — заметил Александр Гаврилов. — У нас низкая плотность населения. Нет метро. Люди со времен перестройки стали меньше общаться, реже ходить друг к другу в гости. Добираются на работу и с работы большей частью не в автобусах, а на личных автомобилях. Следовательно, меньше контактируют друг с другом. Кроме того, приличная по численности часть населения получила прививки. Если добавить к вакцинированным еще и переболевших, мы близки к достижению коллективного иммунитета. И все же заболеваемость не снижается, изменяется клиническое течение, вовлекаются новые возрастные группы, летальность не снижается. В этой карельской характеристике эпидемии надо подчеркнуть одну, но важнейшую особенность: среди заболевших практически нет привитых от ковида, или таких людей единицы, а абсолютное большинство умерших от ковида — непривитые! Считаю, что интенсивность распространения у нас поддерживается за счет легких форм заболевания. Легкое течение болезни больше наблюдается в детских и молодежных группах. Вполне естественно, с таким течением люди не обращаются за медицинской помощью и невольно становятся источниками болезни как в семье, так и в других группах общения».

По мнению заслуженного врача Карелии, даже после того, как в республике будет привито 80–90% взрослого населения, эпидемия может продолжиться в молодежных группах населения.

«Вполне вероятно, что циркуляция вируса в молодежной среде приведет к появлению у него новых «молодежных» мутаций, утяжелению клинического течения у молодых людей. Считаю важнейшей государственной задачей обеспечить научно-производственные коллективы всеми необходимыми ресурсами для получения на первом этапе «подростковой» вакцины от ковида для детей 12–18 лет, а затем и «детской», для детей младших возрастов», — сказал Гаврилов.

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