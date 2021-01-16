Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период.

"Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период. Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас", - рассказал эпидемиолог Александр Гаврилов.

Подробнее читайте в интервью с Гавриловым, где заслуженный врач Карелии поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры и оценил работу регионального штаба по борьбе с коронавирусом.