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Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году

Новости. Общество
15:34, 17 Января 2021
фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива
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Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период.

"Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период. Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас", - рассказал эпидемиолог Александр Гаврилов.

Подробнее читайте в интервью с Гавриловым, где заслуженный врач Карелии поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры и оценил работу регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

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