Эпидемиолог советует сделать прививку в связи со вспышкой туляремии на юге Карелии

Вспышку туляремии зафиксировали в Пряжинском районе Карелии.

В Колатсельге Пряжинского района Карелии и нескольких населенных пунктах республики зафиксировали вспышку туляремии — опасной инфекционной болезни, для которой характерны лихорадка, интоксикация, поражение кожи и лимфатических узлов.

Об опасном заболевании и прививке от туляремии рассказала на планерке в мэрии карельской столицы главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики, врач поликлиники № 4 Петрозаводска Людмила Рубис.



Специалист сообщила, что люди, живущие или работающие на территории природных очагов туляремии, подвержены наибольшему риску заражения. Заразиться можно при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими и комарами, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении продуктов и воды, зараженных возбудителем туляремии от больных грызунов.



Всем, кто выезжает на дачи или в лес, стоит привиться, отметила эпидемиолог. От человека к человеку инфекция не передается.



Специалист сообщила, что вакцина выпускается в многодозовых ампулах, на 15-30 человек. В Карелии вакцины пока немного, поэтому нужно набрать группу желающих сделать прививку. Они сначала должны сдать аллергопробу и потом коллективно вакцинироваться. Пока прививки делают только в поликлинике № 4 Петрозаводска.



«Перед прививкой делают аллергопробу, через два дня проба оценивается, и если человек здоров, то делается прививка. Это не укол, это втирание в кожу. Затем, через неделю надо проверить — прижилась или не прижилась», — сказала Людмила Рубис.



Ближайшая аллергопроба запланирована на 3 октября с 13.00 часов. Для этого нужно позвонить в поликлинику и записаться, уточнила специалист.

Ранее в Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно заразиться туляремией.