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Эпидемиолог советует сделать прививку в связи со вспышкой туляремии на юге Карелии

Новости. Общество
12:50, 02 Октября 2023
фото: © Freepik

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Вспышку туляремии зафиксировали в Пряжинском районе Карелии.

В Колатсельге Пряжинского  района Карелии и нескольких населенных пунктах республики зафиксировали вспышку туляремии — опасной инфекционной болезни, для которой характерны лихорадка, интоксикация, поражение кожи и лимфатических узлов.

Об опасном заболевании и прививке от туляремии рассказала на планерке в мэрии карельской столицы главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики, врач поликлиники № 4 Петрозаводска Людмила Рубис.

Специалист сообщила, что люди, живущие или работающие на территории природных очагов туляремии, подвержены наибольшему риску заражения. Заразиться можно при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими и комарами, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении продуктов и воды, зараженных возбудителем туляремии от больных грызунов.

Всем, кто выезжает на дачи или в лес, стоит привиться, отметила эпидемиолог. От человека к человеку инфекция не передается.

Специалист сообщила, что вакцина выпускается в многодозовых ампулах, на 15-30 человек. В Карелии вакцины пока немного, поэтому нужно набрать группу желающих сделать прививку. Они сначала должны сдать аллергопробу и потом коллективно вакцинироваться. Пока прививки делают только в поликлинике № 4 Петрозаводска.

«Перед прививкой делают аллергопробу, через два дня проба оценивается, и если человек здоров, то делается прививка. Это не укол, это втирание в кожу. Затем, через неделю надо проверить — прижилась или не прижилась», — сказала Людмила Рубис.

Ближайшая аллергопроба запланирована на 3 октября с 13.00 часов. Для этого нужно позвонить в поликлинику и записаться, уточнила специалист.

Ранее  в Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно заразиться туляремией. 

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