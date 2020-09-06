Эпидпорог по ОРВИ в Карелии все еще превышен

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 3103 случая заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 10,2%. Превышение эпидемического порога произошло за счет населения от 15 лет и старше. Среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость ниже эпидпорога.

На прошлой неделе заболело на 544 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 21,3%.

При обследовании больных выделено 8 прочих респираторных вирусов (РС вирус – 1, риновирус – 6, сезонный коронавирус – 1).