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Новости. Общество
10:52, 08 Ноября 2018
фото: www.ort.fi

Епископ Йоэнсуу: "Нам нужно принимать друзей из России с любовью"

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Иерарх Финляндской Православной церкви призвал карельскую паству молиться о восстановлении мира между христианами после разрыва РПЦ с Константинопольским Патриархатом.

Епископ Йоэнсуу Арсений выступил с обращением к своей пастве в Финляндской Карелии и Куопио, в котором затронул конфликт между Русской Православной церковью и Константинопольским Патриархатом. По словам Арсения, православных верующих Финляндии "повергли в сомнения и опечалили события, коснувшиеся, главным образом, русскоговорящих прихожан".

Как отметил иерарх Финляндской Православной церкви, "искуситель разными способами стремится посеять семена раздора между христианами". "Он пытается заставить нас действовать и говорить так, чтобы мы потом сожалели о случившемся. Если думать, о текущем церковном раздоре, то нужно помнить, кто несет за него ответственность", - отметил Арсений.

"Как мы можем исправить сложившуюся печальную ситуацию? Нам нужно пребывать в спокойствии, принимать наших друзей из России с любовью и молиться о восстановлении мира между христианами", - говорится в обращении епископа Йоэнсуу к карельской пастве.

Напомним, в середине октября Священный Синод Русской Православной церкви объявил о разрыве отношений с Константинопольским Патриархатом и запретил своей пастве участвовать в таинствах, совершаемых в его храмах. Поводом для прекращения евхаристического общения Московского Патриархата с Константинопольским послужило намерение последнего предоставить статус автокефалии Православной Церкви на Украине, возглавляемой Филаретом, которого в РПЦ именуют не иначе как "раскольником". Финляндская Православная церковь относится к Константинопольскому Патриархату.

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Комментарии

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кир
2018-11-08 12:14:52
Не нужны вы нам. Живите сами в однополых браках.
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