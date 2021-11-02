Эпос «Калевала» зазвучит в Сети на разных языках

Эпос «Калевала» прозвучит в интернет-пространстве на языках разных народов, сообщает Минкульт Карелии.

В течение ноября Библиотечная ассоциация Республики Карелия и Национальная библиотека Карелии — штаб-квартира БАРК совместно проводят культурную акцию «Читаем вместе руны эпоса „Калевала“ на языках народов мира». Об этом информирует Минкульт Карелии.

Цель мероприятия — представить разнообразие переводов карело-финского эпоса в интернете. Чтобы присоединиться к акции, нужно записать видеоролик.

«Прошло более 185 лет, когда финский фольклорист Элиас Лённрот, путешествуя по Карелии, записал бытовавшие поэтические руны, передаваемые из поколения в поколение. С тех пор карело-финский эпос „Калевала“ широко известен многим народам мира и переведен на более чем 120 языков народов мира», — сообщают организаторы.

В фонде Национальной библиотеки Республики Карелия имеются переводы эпоса «Калевала» на русский язык и на 23 языка народов мира.

Условия участия в акции опубликованы на сайте Нацбиблиотеки.