Ермолаев: Число субъектов малого бизнеса в Карелии за год выросло на 21%

По подсчетам министерства экономического развития в Карелии резко выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства вместе с числом самозанятых.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» рассказал руководитель министерства Олег Ермолаев.

«У нас по итогам 2022 года рост субъектов МСП и самозанятых — плюс 21%. Численность занятых у субъектов МСП выросла на 7%», — сообщил министр.

По его словам, начавшие свой бизнес жители Карелии получают государственную поддержку.

«Их сейчас важно подхватить, сопроводить в их планах развития, чтобы проекты стали успешными», — добавил Ермолаев.