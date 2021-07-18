Ермолаев: «Студент, играя в приставку в Германии, не знает, что он играет с сервером в Карелии»

Карелия лучше многих регионов России подходит для создания центров обработки данных, предоставляющих вычислительные мощности, благодаря холодному климату и близости к Евросоюзу.

Об этом заявил министр экономического развития Олег Ермолаев в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

Рассказывая о реализованных на территории Карелии инвестиционных проектах, Ермолаев объяснил, почему инвесторы создали в республике уже три дата-центра. Они оснащены высокотехнологичным программно-аппаратным комплексом для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, в том числе оборудования для расширения технологических возможностей анализа больших массивов данных.

«У нас рядом находится граница Евросюза, и специалисты говорят, что это дает очень быстрый отклик. То есть студент, которые играет в приставку Sony, находясь в Германии, не понимает, что он играет с сервером, который находится у нас в Республике Карелия. Очень быстрый отклик. У нас есть незагруженные современные оптико-волоконные линии, которые идут в Евросоюз, и которые могут использовать дата-центры», — сказал Ермолаев.

Какие еще преимущества для создания дата-центров в Карелии видит министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».