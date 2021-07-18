Реклама
Прислать новость
Деревенское кладбище после лесного пожара в Карелии превратилось в пепелище (ФОТОФАКТ) 4
Сегодня 06:40
Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии 5
18.07.2021 19:01
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга 35
Сегодня 00:17
МЧС хочет разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек 10
18.07.2021 19:40

Ермолаев: «Студент, играя в приставку в Германии, не знает, что он играет с сервером в Карелии»

Новости. Общество
12:44, 19 Июля 2021
фото: pixabay

Карелия лучше многих регионов России подходит для создания центров обработки данных, предоставляющих вычислительные мощности, благодаря холодному климату и близости к Евросоюзу.

Об этом заявил министр экономического развития Олег Ермолаев в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

Рассказывая о реализованных на территории Карелии инвестиционных проектах, Ермолаев объяснил, почему инвесторы создали в республике уже три дата-центра. Они оснащены высокотехнологичным программно-аппаратным комплексом для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, в том числе оборудования для расширения технологических возможностей анализа больших массивов данных.

«У нас рядом находится граница Евросюза, и специалисты говорят, что это дает очень быстрый отклик. То есть студент, которые играет в приставку Sony, находясь в Германии, не понимает, что он играет с сервером, который находится у нас в Республике Карелия. Очень быстрый отклик. У нас есть незагруженные современные оптико-волоконные линии, которые идут в Евросоюз, и которые могут использовать дата-центры», — сказал Ермолаев.

Какие еще преимущества для создания дата-центров в Карелии видит министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-19 13:13:10
Ермолаев в виртуальной реальности уже давно пребывает. Карелия устала от бывших милиционеров
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 10
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»