ЕРЦ Карелии спишет пени за вывоз ТКО

Для этого необходимо до 24 мая оплатить квитанцию за апрель и задолженность за прошлый период.

Расчетный центр Республики Карелия напоминает о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Статьей 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено начисление пени за ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате предоставленных услуг.

АО "ЕРЦ РК" объявляет о начале акции "Оплати всю задолженность по квитанции за апрель 2019 г. и получи снятие пени за ТКО". Согласно условиям, оплату необходимо произвести до 24 мая 2019 года.

Напоминаем, что согласно ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. В случае неуплаты АО "ЕРЦ РК" будет вынуждено обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа с требованием о взыскании суммы основного долга, пени, расходов по оплате государственной пошлины и иных расходов, понесённых компанией.

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