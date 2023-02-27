Эрудированные и сообразительные арестанты в Карелии вспомнили о династии Романовых

В больнице УФСИН в Медвежьегорске прошла интеллектуальная викторина по истории России.

Как сообщили в УФСИН Карелии, сотрудники воспитательного отдела тюремной больницы в Медвежьегорске провели среди отбывающих наказание в учреждении интеллектуальную викторину.

Вопросы касались истории России, например: какая династия начала править в России с 1613 года; кто проводил реформы в России в начале XVIII века; когда была Отечественная война; в каком году в России отменили крепостное; кто возглавлял партию большевиков; кем были Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский; сколько советских республик входило в состав СССР в 1960-1980-е; когда была принята Конституция РФ и другие.

Осужденные, разделившись на три команды, проявили себя в викторине, показав интеллект, эрудированность и сообразительность. Завершалось мероприятие вручением дипломов и чаепитием.

По словам сотрудников УФСИН, такие викторины помогают заключенным расширять кругозор и развивать чувство патриотизма.