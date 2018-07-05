ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики до 31 января 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение последовало за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете 28—29 июня о состоянии выполнения Минских соглашений.

Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, сообщили в Совете, пишет russian.rt.

18 июня ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.