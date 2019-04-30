ЕС рекомендовал Финляндии усилить границу с Россией

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Комиссия Евросоюза отметила высокий уровень пограничной безопасности Финляндии, но высказалась за увеличение количества пограничников на восточной границе.
Совет Европейского Союза одобрил рекомендации Финляндии по развитию внешнего пограничного контроля. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, рекомендации были подготовлены по итогам прошлогоднего обследования комиссией ЕС системы безопасности финских границ и аэропортов.
Комиссия отметила высокий уровень пограничной безопасности соседней с Карелией страны. Вместе с тем, ЕС высказался за увеличение количества пограничников и улучшение технического контроля на границе с Россией.
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