Еще 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

В республике растет число людей с внебольничной пневмонией, сообщает оперштаб Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 330 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.
Комментарии