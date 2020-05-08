Еще 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

В республике растет число людей с внебольничной пневмонией, сообщает оперштаб Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 330 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.