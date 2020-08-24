Еще 11 человек из училища олимпийского резерва в Карелии заразились коронавирусом (СРОЧНО)

фото: © "Государственное училище олимпийского резерва в г. Кондопоге"

Очаг инфекции продолжает расти в училище Олимпийского резерва в Кондопоге, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 11 человек, написала на своей странице в соцсети Марина Кабатюк.

Как сообщалось в оперштабе РК, всего за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.

В минувший понедельник, 24 августа, стало известно, что в общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге у десяти человек подтвержден коронавирус.

Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У четырех человек наблюдается температура, состояние остальных бессимптомное.

Как сообщило руководство учебного заведения, на базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.