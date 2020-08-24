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Еще 11 человек из училища олимпийского резерва в Карелии заразились коронавирусом (СРОЧНО)

Новости. Общество
09:20, 25 Августа 2020
фото: © "Государственное училище олимпийского резерва в г. Кондопоге"
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Очаг инфекции продолжает расти в училище Олимпийского резерва в Кондопоге, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 11 человек, написала на своей странице в соцсети Марина Кабатюк.

Как сообщалось в оперштабе РК, всего за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.

В минувший понедельник, 24 августа, стало известно, что в общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге у десяти человек подтвержден коронавирус.

Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У четырех человек наблюдается температура, состояние остальных бессимптомное.

Как сообщило руководство учебного заведения, на базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-25 10:06:16
Это ЧП . Сложно предохранится от заражений в таки местах. Это просчет руководства Карелии. Но, главное триумфально проголосовали. Дети ? Важнее благосклонность лучезарного ... ((
кир
2020-08-25 09:37:46
Опять обкакались в Карелии. Ничего поручить нельзя.
Off
2020-08-25 10:03:55
кир, поручалка то ..еще не отвалилась ? ))
Гость
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