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Еще 11 человек с пневмонией доставлены в инфекционную больницу Карелии

Новости. Общество
08:45, 02 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1860 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Число госпитализированных больных с пневмонией за сутки увеличилось на 11 человек.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Изя
2020-11-02 08:50:39
Ну чо это такое ? Так вся Карелия скоро передохнет :)
кир
2020-11-02 08:54:56
Изя, не пей и не кури. Долго проживешь. :)
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