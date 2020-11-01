Еще 11 человек с пневмонией доставлены в инфекционную больницу Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1860 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Число госпитализированных больных с пневмонией за сутки увеличилось на 11 человек.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.