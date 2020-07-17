Еще 11 человек заболели пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 11 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 914 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 17 июля в больницы с пневмонией попали 8 человек.