За сутки 8 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, на 14 июля в Карелии был зарегистрирован один летальный исход пациента с диагнозом внебольничная пневмония: умерла 90-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.