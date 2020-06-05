Еще 11 жителей Карелии попали в больницы с диагнозом "внебольничная пневмония"

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 550 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в Карелии на 6 июня общее число заболевших коронавирусом составило 614.