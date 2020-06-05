890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кафе, рестораны и столовые возобновляют работу в большинстве районов Карелии 4
05.06.2020 19:08
Стаи бездомных собак заполонили жилые районы Петрозаводска
05.06.2020 16:43
Парфенчиков разрешил прихожанам Карелии посещать храмы 7
05.06.2020 19:18
Прокуратура вынудила лесопользователя в Карелии погасить крупный долг 1
05.06.2020 18:00
Участников походов на "Зимние фонтаны" в Петрозаводске ждут призы
05.06.2020 17:40
Не стало звезды кино Михаила Кокшенова 1
05.06.2020 13:45

Еще 11 жителей Карелии попали в больницы с диагнозом "внебольничная пневмония"

Новости. Общество
08:51, 06 Июня 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
Загрузка...

За сутки в республике 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 550 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в Карелии на 6 июня общее число заболевших коронавирусом составило 614.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-06-06 09:46:04
Не до пневмонии власти , с короновирусом и народом разобраться бы :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
30.05.2020, 11:13
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 6
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 8
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 7
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»