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В Карелии выявлен 41 новый случай коронавируса

Новости. Общество
08:46, 06 Июня 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 614 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек. Среди них – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске выявлено 12 зараженных ковидом, в Беломорске – 4,  в поселке Ладва Прионежского района и в поселке Пуйккола Сортавальского района – по два новых случая,  в Кондопожском районе – 5 (один в поселке Гирвас, по два в Кондопоге и в деревне Линдозеро), в Сегеже – 1.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Петрозаводске, в Пряжинском и Муезерском районах.

Проведено 47407 исследований (+1200 за сутки).

На самокарантине находятся 4012 человек (+25 за сутки).

В местах обсервации – 235 человек (+31 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 99,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,1 раза выше и составляет 306,5 случая, по Северо-Западу – 258,1.

 
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Комментарии

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Zim
2020-06-06 11:03:51
Кто-то может объяснить, ситуация с вирусом в Карелии улучшается или ухудшается?
И что означает фраза нашего президентапрл ситуацию в стране: «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным»? Какой пик, каких специалистов, почему только «считается»?
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