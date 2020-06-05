В Карелии выявлен 41 новый случай коронавируса

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 614 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек. Среди них – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске выявлено 12 зараженных ковидом, в Беломорске – 4, в поселке Ладва Прионежского района и в поселке Пуйккола Сортавальского района – по два новых случая, в Кондопожском районе – 5 (один в поселке Гирвас, по два в Кондопоге и в деревне Линдозеро), в Сегеже – 1.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Петрозаводске, в Пряжинском и Муезерском районах.

Проведено 47407 исследований (+1200 за сутки).

На самокарантине находятся 4012 человек (+25 за сутки).

В местах обсервации – 235 человек (+31 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 99,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,1 раза выше и составляет 306,5 случая, по Северо-Западу – 258,1.