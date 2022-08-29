Еще 15 незаконных гаражей снесут в Петрозаводске (ФОТО)

Гаражи, установленные в районах Рыбка и Железнодорожный, демонтируют до конца сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.
Владельцев гаражей в районах Рыбка и Железнодорожный просят убрать незаконно установленные конструкции до 21 сентября.
Сносу подлежат 11 гаражей в районе дома №16 по улице Халтурина и 4 гаража в районе Боровой и Беломорской улиц.
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