Еще 15 незаконных гаражей снесут в Петрозаводске (ФОТО)

Гаражи, установленные в районах Рыбка и Железнодорожный, демонтируют до конца сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

Владельцев гаражей в районах Рыбка и Железнодорожный просят убрать незаконно установленные конструкции до 21 сентября.

Сносу подлежат 11 гаражей в районе дома №16 по улице Халтурина и 4 гаража в районе Боровой и Беломорской улиц.