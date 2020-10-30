Еще 17 человек попали с пневмонией в больницы Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, 17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1835 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, сутками ранее в больницы поступили 37 пациентов с пневмонией.