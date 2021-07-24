Еще 170 жителей Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в республики увеличилось до 54985, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 25 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 170 жителей республики, из них 169 прививку не сделали. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента и 7 госпитализированных тяжелые.

В ковид-центрах проходят лечение 745 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54985 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 698.

За сутки выздоровели еще 179 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51306 человек.

Накануне в Карелии было зарегистрировано 174 случая инфицирования и три смерти от COVID-19.