Еще 187 жителей Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в Карелии приближается к 54,5 тысячам.

По данным на 22 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, из них 185 прививку не сделали. Заболел 181 человек, в состоянии средней тяжести находится 39 пациентов и 10 госпитализированных тяжелые. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 735 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54459 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 694.

За сутки выздоровели еще 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50772 человек.