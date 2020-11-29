Еще 24 человека попали с пневмонией в больницы Карелии

Общее число заболевших внебольничной пневмонией в республике приближается к 2600.

За минувшие сутки 24 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попали 2593 пациента, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что в среднем в Карелии по 320 человек в месяц становятся пациентами стационаров из-за пневмонии.