890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам 7
29.11.2020 14:27
Зимнее расписание автобусов обрадовало жителей Сортавалы 1
29.11.2020 10:54
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40
Заключенный в Карелии сочинил трогательное стихотворение для мамы (ВИДЕО) 1
29.11.2020 10:03
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО) 5
29.11.2020 15:45
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы 7
29.11.2020 13:48

Еще 24 человека попали с пневмонией в больницы Карелии

Новости. Общество
09:09, 30 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Загрузка...

Общее число заболевших внебольничной пневмонией в республике приближается к 2600.

За минувшие сутки 24 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попали 2593 пациента, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что в среднем в Карелии по 320 человек в месяц становятся пациентами стационаров из-за пневмонии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 13
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»