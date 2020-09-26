Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии (ВИДЕО) 1
26.09.2020 16:45
Родившейся в самолете девочке подарили пожизненный авиабилет
26.09.2020 20:40
Жительница Карелии вместо миллиона получила на шоу в Москве предложение руки и сердца (ВИДЕО) 7
26.09.2020 15:39
Осужденный за взятку бизнесмен из Петрозаводска рассказал о своей невиновности 1
26.09.2020 16:16
Найденный на чердаке чайник продали за полмиллиона долларов 1
26.09.2020 19:40

Еще 30 человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:18, 27 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Число заболевших COVID-19 в Карелии выросло до 3896.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 30 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская).

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 14, в Сегежском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 2.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 3896 человек, выздоровели 3258, умерли 35.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 634,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 779,3 случая, по Северо-Западу – 796,1.

Напомним, накануне четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
20.09.2020, 12:08
Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»