Еще 30 человек заболели коронавирусом в Карелии

Число заболевших COVID-19 в Карелии выросло до 3896.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 30 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская).

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 14, в Сегежском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 2.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 3896 человек, выздоровели 3258, умерли 35.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 634,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 779,3 случая, по Северо-Западу – 796,1.

Напомним, накануне четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки.